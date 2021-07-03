روسيا تغيث سفينة أوكرانية في ورطة بالبحر الأسود... صورة

وقال البيان: أعطت سفينة صيد أوكرانية إشارة استغاثة، وكان على متنها أربعة أشخاص.

Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота ВМФ России направился на помощь экипажу украинского рыболовецкого судна, которое терпит бедствие: https://t.co/ImvQTLIUVy pic.twitter.com/TItveCbaoQ — Известия (@izvestia_ru) July 3, 2021

وأضاف: قال قبطانهم إن محركهم تعطل، وتم فصل الطاقة عن السفينة كما طلب إبلاغ ممثلي بلاده بهذا الأمر.

وتابع: تلقت "إيفانوفيتس" إشارة استغاثة على قناة الاتصال الدولية. وأبلغ المركز الوطني لإدارة الدفاع بالوضع ، الذي اتصل بالسلطات الأوكرانية.

إلى جانب "إيفانوفيتس"، كانت السفينة الحدودية الروسية إمبيكابل في منطقة الحادث.