روسي يجد طريقة للأكل في موسكو بدون رمز الاستجابة السريعة... فيديو

رومان زاريبوف، ابتكر طريقة ملفتة لارتياد المطاعم بدون هذا الرمز، حيث "يحمل كل شيء بيده".

فقد انتشر مقطع فيديو لزاريبوف، يظهر فيه وهو يحمل طاولته وكرسيه ويقوم بجلب الطعام من المطعم الى الخارج ويضعه على طاولته ويجلس على الكرسي وكأنه داخل المطعم.

🇷🇺Москвич нашел способ обмануть систему и вместо получения QR-кода просто ходит (https://t.co/97TVCwabPb) в кафе со своим столом. pic.twitter.com/7HHCLGCTE1 — Война до победы и. (@55privet555) June 30, 2021

وتدهور الوضع الوبائي مرة أخرى بسبب ظهور السلالة الهندية، وكان للعاصمة النصيب الأكبر من أعداد الإصابات المتزايدة، وحرصت السلطات على حماية الشعب الروسي بفرض التطعيم لبعض الأعمال والمهن والقطاعات.

يعتبر لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد كورونا، وساهم في نزول أعداد الإصابات من قرابة 30 ألفا إلى نحو 7000 مصاب في اليوم، بسبب فعاليته الكبيرة ضد متحور ووهان والتي بلغت نحو 92%، وبالرغم من أن فعاليته تقل بشكل طفيف ضد متحور "دلتا"، إلا أنه يبقى فعالا بشكل كبير وقادرا على حماية الناس.