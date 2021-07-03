روسيا تشارك في مناقصة بناء خط السكك الحديدية لمترو الأنفاق في إسرائيل

صرّح نائب عمدة مدينة موسكو لسياسة التمنية الحضرية والبناء، أندريه بوتشاكاريوف، اليوم السبت، بأن شركة "موسنيج برويكت" الحكومية ستشارك في مناقصة بناء خط سكك الحديد الخفيف في إسرائيل.

وفي وقت سابق، قال المدير العام لشركة "موسنيج برويكت" القابضة، يوري كرافتسوف، إن الشركة بدأت في التقدم إلى أسواق إنشاء المترو الدولية.

وأكّدت شركة "موسنيج برويكت" بنجاح مؤهلاتها الدولية للمشاركة في مناقصة تصميم وبناء خط نقل بالسكك الحديدية الخفيفة في القدس".

ووفقا لكرافتسوف "فإن الخبرة الفريدة التي اكتسبها المتخصصون أثناء بناء المترو في العاصمة الروسية ستساعد في تنفيذ مشاريع لتطوير النقل بالسكك الحديدية في كل من السوق الوطنية وخارج بلدنا".

وقال: "إن الشركة حصلت على هذا التأهيل الدولي لأول مرة الذي يؤكّد كفاءة الشركة القابضة في تصميم وإنشاء مرافق البنية التحتية ذات المستوى العالمي".

من جانبها، أكدّت إسرائيل على تأهيل الشركة بصفتها مورد خبرة في تصميم وتركيب الأنظمة وبناء البنية الفوقية للمسار لمشروع معقد لبناء خط السكك الحديدية.

وأضاف: "بحسب البيانات الأولية، من المتوقع طرح مناقصة خلال الشهر المقبل وسيكون أمام المشاركين في المرحلة الثانية عدة أشهر لتوضيح الأمور الفنية وإعداد العروض للمشروع".