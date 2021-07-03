شرطي روسي يذهل مشجعي بطولة "يورو 2020" في سان بطرسبورغ... فيديو

قد لا ترتبط المهنة بالهواية، فنرى شخصا معينا يزاول مهنة ويمتلك موهبة في أمور أخرى لم تسوغ لها الحياة مقومات النجاح.

هذه المقدمة كانت للحديث عن شرطي روسي أدهش المشجعين في بطولة كأس الأمم الأوروبية الذين تجمعول لمشاهدة مباراة سويسرا وإسبانيا والتي أقيمت في مدينة سان بطرسبورغ، أحد المدن الـ11 المستضيفة لـ"يورو 2020".

تظهر اللقطات كيف طلب الشرطي الكرة من أحد المشجعين ثم قام "بتنطيطها" بكلتا قدميه بطريقة جميلة، وحاول الاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة.

انتهت مباراة سويسرا وإسبانيا في انطلاقة الدور ربع النهائي لبطولة "يورو 2020"، والتي أقيمت على ملعب "غازبروم أرينا" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، بفوز المنتخب الإسباني بضربات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتأهل المتادور إلى نصف النهائي ويقابل إيطالية الفائزة على بلجيكا بنتيجة 2-1.