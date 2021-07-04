الكرملين: روسيا قدمت وستواصل تقديم المساعدة لدونباس

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الجانب الروسي سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا": "تبذل موسكو وباريس وبرلين قصارى جهدهم لضمان تنفيذ اتفاقيات مينسك. وتسوية الوضع في جنوب شرق أوكرانيا ممكن فقط من خلال تنفيذ الاتفاقيات".

وأضاف بيسكوف: "موسكو لن تغض الطرف عن المشاكل الإنسانية لملايين الأشخاص الذين رفضتهم دولتهم وأخذتهم في حصار رهيب من قبل دولتهم".

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يوم الأربعاء الماضي، الأزمة الأوكرانية بالمأساة، مؤكدا أن الأوكرانيين والروس شعب واحد.