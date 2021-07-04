البرلمان الروسي يعلق على تصريحات زيلينسكي حول روسيا

علق النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، دميتري نوفيكوف، على تصريح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حول قدرات نظام الصواريخ الأوكراني "نبتون" في مواجهة روسيا.

وقال نوفيكوف، اليوم الأحد: "إن زيلينسكي بتصريحاته الحالية يختلف تمامًا عن زيلينسكي الذي فاز في الانتخابات الرئاسية. هذه التصريحات، التي تزداد عدوانية، لم تكن متوقعة من زيلينسكي من قبل. أولئك الذين صوتوا لصالحه كانوا ينتظرون التطبيع وحل عدد من القضايا الاجتماعية".

وأشار البرلماني إلى أن التهديد لأوكرانيا لا يأتي من روسيا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، خلال كلمة ألقاها في أوديسا، في يوم البحرية، إن نظام الصواريخ الأوكراني "نبتون" سوف "يتصدى للعدوان الروسي" في البحر الأسود وبحر آزوف.

ويذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تتهم روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، فيما أكدت موسكو في أكثر من مناسبة أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.