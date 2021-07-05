بوتين وبينيت يبحثان هاتفيا تدابير البلدين لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، خلال اتصال هاتفي بينهما، التدابير التي اتخذتها كل من روسيا وإسرائيل لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين بشأن الاتصال الهاتفي بين بوتين وبينيت: "تم بحث التدابير التي اتخذتها كل من روسيا وإسرائيل بشأن مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا. كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات على جدول الأعمال الإقليمي".

وأشار بيان الكرملين إلى أنه تم خلال الاتصال الهاتفي التعبير عن اعتزام البلدين تطوير العلاقات الودية بينهما، كما تم الاتفاق على الحفاظ على مزيد من الاتصالات.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، هنأ بوتين، رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بمنصبه الجديد، مشيرا إلى أن التعاون البناء يلبي المصالح الأساسية لشعبي البلدين.

وأشار الرئيس بوتين في بيانه إلى أن العلاقات بين البلدين تتسم بطابع ودي، مؤكدا أنه يتوقع أن تسهم أنشطة رئيس الوزراء الجديد بتعزيز التعاون الثنائي البناء في جميع المجالات.

وتمنى بوتين لرئيس مجلس الوزراء نجاحات جديدة في أنشطة الحكومة وصحة جيدة وعافية.