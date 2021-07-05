خبير: شركات تركية ضمن منافسي روسيا في سوق العربات المدرعة

صرح كبير مصممي شركة "ريمديزل" الروسية الرائدة في مجال صناعة العربات المدرعة، إيغور زاراخوفيتش، اليوم الاثنين، بأن الشركات التركية من بين الشركات الرئيسية المنافسة للشركات الروسية في السوق الخارجية.

موسكو- سبوتنيك. وقال زاراخوفيتش، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إن الوضع الذي تبلور اليوم في السوق الخارجية هو كالآتي: مهما كانت الدولة التي نرغب بترويج عربة من إنتاجنا فيها، فإننا نواجه حقيقة أن هناك شركات تركية قد دخلت في سوقها بالفعل وتمكنت من إقامة صداقات هناك، وقدمت عرباتها للجميع للاستخدام التجريبي، وغير ذلك".

يذكر أن شركة "ريمديزل" تقوم بإنتاج عربات خصيصا لاستخدامها في القوات المسلحة، معظمها عربات مدرعة من سلسلة "تايفون" من مختلف الفئات وذات أعداد مختلفة من العجلات التقليدية والرائدة.

وفي هذا السياق أعرب زاراخوفيتش عن رأيه بأن سر نجاح العربات التركية يرجع إلى حقيقة أن تشريعات هذا البلد تمنح الشركات حق ترويج منتجاتها في الخارج بشكل مستقل دون التنسيق مع الوسيط الحكومي في مرحلة العمل التسويقي.

ويبلغ حجم الطلبات العسكرية الحكومية لإنتاج المعدات في هذه الشركة نسبة 93 في المئة. وفي المتوسط ، ينتج المصنع حوالي 300 عربة مدرعة سنويا، وفي عام 2020، قام المصنع بإنتاج 250 عربة لتلبية احتياجات وزارة الدفاع.