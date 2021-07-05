انطلاق التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" على المراهقين في موسكو

أعلنت نائبة محافظ موسكو، أناستاسيا راكوفا، اليوم الاثنين، عن انطلاق التجارب السريرية لاستخدام لقاح "سبوتنيكV " المضاد لفيروس كورونا المستجد، للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.

وقالت راكوفا: "إنه بالتعاون مع مركز غاماليا لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، بدأنا دراسة سريرية للقاح "سبوتنيكV" للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما".

وأضافت: أنه تم القيام بتجنيد العدد المخطط من المشاركين 100 شخص، وبدأ اليوم الفحص الطبي للمتطوعين الأوائل، والذي يتضمن خضوعهم بشكل إلزامي لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل".

وأوضحت راكوفا أن التطعيم سيجري باستخدام نفس لقاح "سبوتنيك V" الذي يستخدم لتحصين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، ولكن بجرعة أقل. وستستغرق الدراسة مدة عام واحد، سيكون خلالها الأطفال تحت الإشراف الطبي المستمر.

كما ذكرت بأن المرحلة الثالثة من الدراسة ستجري في عيادات أطفال في موسكو وسيشارك فيها 250 شخصا، ومن المقرر أن يبدأ تجنيدهم نهاية الصيف الجاري.