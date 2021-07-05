زاخاروفا تكشف أضرار العقوبات ضد بيلاروسيا على الاتحاد الأوروبي

أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، إلى الضرر الكبير للعقوبات المفروضة على بيلاروسيا بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي.

وقالت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام" :"أكبر الخسائر الاقتصادية سوف يتكبدها الجانب الليتواني. لدينا انطباع أن أوروبا، على وجه الخصوص، ليتوانيا، انخرطوا في لعبة الجنون السياسي، ونسوا الذين سقطوا في "النار من تلقاء أنفسهم".

واستشهدت زاخاروفا بتصريحات رئيس الميناء في مدينة كلايبيدا الليتوانية أليكسي إلياشفيتش، التي تفيد بأن أكثر من 30 في المائة من مبيعات محطات مركز النقل تأثرت بسبب العقوبات على بيلاروسيا.

وقال إلياشفيتش إن: "السلطات الليتوانية نفذت حكم الإعدام على ميناء كلايبيدا".

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد بيلاروسيا تشمل قطاع التكنولوجيا والمنتجات البترولية وتقييد الوصول إلى أسواق رأس المال الأوروبية، وذلك بسبب وضع حقوق الإنسان وحادث طائرة "راين إير" في أيار/ مايو الماضي.