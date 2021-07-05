الصحة الروسية: لا يوجد بيانات تشير إلى تأثير لقاحات كوفيد-19 على الوظيفة الإنجابية

أعلنت وزارة الصحة الروسية، أنه لا يوجد أي بيانات تشير إلى تأثير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 على الوظيفة الإنجابية لدى الرجال أو النساء.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "من المهم تلقي اللقاح خلال مرحلة التخطيط للحمل. نشدد على أنه لا يوجد أي بيانات حول التأثير السلبي للقاحات المضادة لكوفيد-19 على الوظيفة الإنجابية للرجال أو النساء حتى اليوم".

وأضافت، "اللقاحات الوطنية آمنة، في حين عدوى فيروس كورونا يمكن أن يكون لديها تأثير على الوظيفة الإنجابية".