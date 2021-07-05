لافروف: محاولات إجراء الحوار معنا من موقف القوة محكوم عليها بالفشل

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن قمة روسيا - الولايات المتحدة في جنيف مرت "بطريقة صريحة وعملية"، لكن بعد القمة عاد الطرف الأمريكي إلى المطالب والتهديدات، ونبه أن محاولات إجراء الحوار مع روسيا من موقف قوة ستفشل.

موسكو – سبوتنيك. وقال لافروف لصحيفة "راكيات ميرديكا" الإندونيسية: "محاولات إجراء الحوار معنا من موقف القوة محكوم عليها بالفشل. سوف نرد على التصرفات غير الودية بصرامة".

كان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، قال في وقت سابق، إنه لم يحدث تقدم كبير في العلاقات الروسية - الأمريكية، منذ اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، في جنيف، منذ أيام، لافتا إلى أن قضية تبادل الأسرى بين البلدين، لا تزال قيد الدراسة.

هذا والتقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جنيف يوم 16 يونيو/حزيران الماضي.

وصدر إعلان مشترك حول إطلاق موسكو وواشنطن "الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي".

واتفق الرئيسان الروسي والأمريكي، خلال لقائهما، على عودة سفيري البلدين إلى مقري عملهما.

وجاء في الإعلان المشترك تجديد التمسك بالمبدأ القائل إن الحرب النووية لا يمكن أن يكون فيها منتصر ويجب ألا يتم شنها أبدا.

كما ذكر الرئيسان أن التمديد مؤخرا لمعاهدة "ستارت 3" بين موسكو وواشنطن يدل على تمسك البلدين بمراقبة الأسلحة النووية، وأنه "من أجل تحقيق هذه الأهداف ستطلق روسيا والولايات المتحدة في أقرب وقت، الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي والذي سيكون جوهريا ونشطا".