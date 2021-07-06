صحيفة: كاسحة جليد نووية جديدة تجلب منافع غير متوقعة لروسيا

يعتقد محللون من الصين أن بناء أقوى كاسحة جليد نووية في العالم في روسيا ستجلب لها منافع غير متوقعة.

منذ فترة وجيزة، بدأ بناء كاسحة جليد روسية جديدة من مشروع 10510 "ليدر" في الشرق الأقصى. وفقًا للخبراء الصينيين، فإن بناء هذه السفينة الضخمة سيجلب لروسيا فوائد كثيرة إلى حد ما. لن تتلقى الدولة وسيلة من الدرجة العالية لإبحار السفن التجارية عبر جليد القطب الشمالي فحسب، ولكن أيضًا ستتلقى شيئًا أكثر قيمة، حسب صحيفة "سوهو" الصينية.

تم تسمية كاسحة الجليد باسم "روسيا "، وسيبلغ إجمالي إزاحتها نحو 70 ألف طن، وسيتجاوز طول الهيكل 200 متر وعرضه 47 مترًا.

وفقا للصحيفة، روسيا هي أقوى قوة لكسر الجليد في العالم. لديها عدد كبير من كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية والقادرة على اختراق الجليد بسمك عدة أمتار. على خلفيتها، تبدو الولايات المتحدة شاحبة للغاية، حيث يمكن للأمريكيين التباهي بسفينة واحدة فقط من هذا القبيل مع منشأة نووية.

تعود حصة روسيا في تطوير أسطول كاسحات الجليد إلى قربها من القطب الشمالي. مع تطور طرق التجارة الشمالية، ستحتاج إلى العديد من هذه السفن، لأنه في السنوات القادمة يجب أن يتحول طريق بحر الشمال إلى طريق لوجستي دولي مع حمولة ثقيلة. ستعمل كاسحات الجليد على تبسيط مرور السفن التجارية بشكل كبير عبر جليد القطب الشمالي وستسمح باستخدام هذا الطريق على مدار السنة.

مع تطور الطرق البحرية الشمالية، أصبحت روسيا أكثر حماسًا لبناء سفن ضخمة. وأضاف خبراء الصين أن كاسحة الجليد النووية من الدرجة الأولى ستكون قادرة على التغلب على الجليد الطافي بسمك 4 أمتار وستلعب دورًا مهمًا في القطب الشمالي.

ومع ذلك، فإن هذا لن يحد فقط من استفادة روسيا من بناء كاسحة جليد عملاقة من مشروع 10510. ووفقًا للمحللين الصينيين، فإن هذه المناورة يمكن أن تجلب لروسيا فائدة غير متوقعة للغاية. في الوقت الحالي، تمتلك البحرية الروسية حاملة طائرات واحدة، الأدميرال كوزنتسوف. لكن في المستقبل، تأمل الإدارة العسكرية الروسية في زيادة عدد حاملات الطائرات في الأسطول الروسي.

يعتقد مؤلفو "سوهو" أن روسيا ستكون قادرة على اكتساب خبرة لا تقدر بثمن في بناء كاسحات الجليد من فئة ليدر. ثم يمكن الاستفادة منها في المجال العسكري - في تطوير حاملات الطائرات النووية.

من المحتمل أن تبدأ روسيا في تطوير حاملات الطائرات. يمكن أن يساعد إنشاء كاسحات جليد نووية كبيرة في إتقان التقنيات التي يمكن تطبيقها في السفن الحربية.