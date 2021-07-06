اختفاء طائرة ركاب عن الرادار في أقصى شرق روسيا

لم يتمكن المطار من الاتصال بالطائرة An-26 في كامتشاتكا في الوقت المحدد، وكان هناك 28 شخصًا على متنها، حسبما أبلغ المقر الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ.

وقال المقر لوكالة "سبوتنيك": "في يوم 6 يوليو/تموز، تلقى الموظفون المناوبون لمركز إدارة الأزمات التابع للمديرية الرئيسية لوزارة الطورائ لإقليم كامتشاتكا معلومات تفيد بأن طائرة An-26، التي كانت تقوم برحلة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي - بالانا، لم تخرج إلى الاتصال المقرر في الوقت المحدد. وبحسب البيانات الأولية، كان على متن الطائرة 22 راكبا بينهم طفل و6 من أفراد الطاقم".

حلّق رجال الإنقاذ في قاعدة البحث والإنقاذ الإقليمية من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي وقرية أوسور وانتقل رجال الإنقاذ من فرع كامتشاتكا لوحدة البحث والإنقاذ بوزارة الطوارئ الروسية إلى مكان الحادث.

يستعد الفريق التشغيلي التابع لوزارة الطوارئ الروسية، ورجال الإنقاذ في فرقة البحث والإنقاذ، وأفراد وحدة الإطفاء والإنقاذ المتخصصة، بالإضافة إلى أطباء المركز الإقليمي لطب الكوارث، للبحث على متن مروحية مي-8. إذا لزم الأمر، من الممكن استدعاء إيل-38 من مطار يليزوفو، وكذلك رجال الإنقاذ في قاعدة البحث والإنقاذ الإقليمية من ماغادان.