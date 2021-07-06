مصنع روسي ينتج طائرات ركاب صديقة للبيئة

وقال يوري بوريسوف، نائب رئيس وزراء روسيا، أثناء الاجتماع مع العاملين في المصنع، إن مصنعهم قادر على إنتاج الطائرات الرائعة.

وطائرة "إيل-96-300" مخصصة لنقل الركاب، وتستطيع أن تطير من موسكو إلى نيويورك من دون أن تحط في أي مطار في طريقها، وهي طائرة آمنة بيئيًا يجوز تشغيلها في جميع أنحاء العالم.

وتُستخم طائرات "إيل-96-300" لنقل قادة روسيا. ويضم أسطول الطائرات الرئاسية نحو 10 طائرات من طراز "إيل-96-300".

وينتج المصنع الطائرات العسكرية أيضا. ومن طائراته الجديدة التي رأت النور في الفترة الأخيرة طائرة "إيل-112في" وهي طائرة عسكرية مخصصة لأغراض النقل. ومن أهم مميزاتها أن جناحها مصنوع ككتلة واحدة لا تتجزأ وهو ما يحسّن مواصفات الطائرة إلى حد كبير ويقلل من استهلاك الوقود.

ويستمر المصنع في إنتاج طائرات الركاب "إيل-96".

وثمة طلب كبير على منتجات المصنع الذي كان ينتج قاذفات القنابل خلال الحرب العالمية الثانية وله ماض مجيد. أما الآن فهو مقبل على مستقبل آمن تضمنه طلبات مؤكدة على منتجاته.