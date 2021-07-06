مقتل 28 شخصا في حادث تحطم طائرة الركاب "آن-26" في كامتشاتكا

قتل 28 شخصًا، اليوم الثلاثاء، في حادث تحطم طائرة ركاب من طراز "آن - 26" ذات المحرك الخفيف، في إقليم كامتشاتكا أقصى شرق روسيا.

وقال مصدر في شركة الطيران: "لقي جميع الركاب وأفراد الطاقم مصرعهم في حادث تحطم الطائرة. بلغ عددهم 28 شخصا".

وبحسب المصدر، كان على متن الطائرة 22 راكبا بينهم طفل و6 من أفراد الطاقم.

ومن جانبه علق حاكم إقليم كامتشاتكا، فلاديمير سولودوف، على الحادث بقوله: "وقع الحادث، على الأرجح، عند بدء الطائرة بالهبوط".

وكانت قد أفادت التقارير، في وقت سابق من اليوم، عن اختفاء طائرة "آن-26" في كامتشاتكا التي كانت تقوم برحلة من مدينة بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي إلى منطقة قرية بالانا.

ولاحقا، تمكنت هيئة الإنقاذ من تحديد مكان تحطم الطائرة في مياه البحر في إقليم كامتشاتكا، حسبما صرح المتحدث باسم إدارة الطوارئ لوكالة "سبوتنيك".