الكرملين: القرار بشأن صفقة "أوبك+" ضروري ولا توجد اتصالات على أعلى مستوى

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن القرار بشأن اتفاق "أوبك+" ضروري، ونائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، يواصل العمل من الجانب الروسي، ولا يوجد مخطط لاتصالات على أعلى مستوى.

وحول إجراء محادثات مع النظراء في "أوبك" على مستوى القيادة بعد إلغاء المفاوضات، قال بيسكوف: "لم يتغير شيء هنا، ليس لدي جواب بهذا الخصوص... نوفاك يقوم بهذه المهمة، ولا توجد اتصالات رفيعة المستوى مخطط لها حاليًا مع نوفاك. العمل مستمر".

وأشار بيسكوف في الوقت نفسه إلى أن القرار بشأن الصفقة ضروري.

وأجل اجتماع "أوبك+"، الذي كان مقرراً يوم أمس الإثنين، دون تحديد موعد جديد، وسط خلاف سعودي - إماراتي.

ونشب الخلاف، الأسبوع الماضي، عندما اعترضت الإمارات على تمديد مقترح لقيود الإنتاج لثمانية أشهر إضافية.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، دعا الأحد الفائت، إلى "شيء من التنازل وشيء من العقلانية" للتوصل لاتفاق، بعدما فشلت مناقشات على مدى يومين، الأسبوع الماضي، في إحراز تقدم.

وتركزت النقاشات على رفع الإنتاج، اعتبارا من آب/أغسطس، لأسباب منها كبح الأسعار التي وصلت إلى ما يقارب أعلى مستوى في عامين ونصف العام.

وجرى، يوم أمس الإثنين، تداول خام "برنت"، عند 76 دولارا أميركيا للبرميل.

وتسبب ارتفاع أسعار النفط في مخاوف، بشأن التضخم الذي قد يخرج التعافي العالمي من جائحة "كوفيد 19" عن مساره.

وتنتقد الإمارات خطة يجري التفاوض حولها بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي؛ معتبرة أنه "غير عادل"، ومن الضروري مراجعة نسب الإنتاج.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية بيانا لوزارة الطاقة، جاء فيه: "للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في "أوبك+" خياراً واحداً فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطاً بتمديد الاتفاقية الحالية إلى كانون الأول/ديسمبر 2022؛ وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج".

وأشار البيان إلى أن الاتفاقية الحالية تستمر حتى نيسان/أبريل 2022، ودولة الإمارات لا تمانع في تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر؛ ولكنها تطالب بمراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض، "لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد".