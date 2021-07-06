روسيا تتوقع عقد أول جولة حوار مع أمريكا حول الاستقرار الاستراتيجي خلال يوليو

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن روسيا تتوقع عقد جولة أولية للحوار مع الولايات المتحدة، حول قضية الاستقرار الاستراتيجي، قبل نهاية يوليو/تموز الجاري.

موسكو – سبوتنيك. وأضاف ريابكوف، في مقابلة مع مجلة "ميجدونارودنايا جيزن": "إنه ليس من الواضح حتى الآن، ما الذي سيحدث. نتوقع أننا قد نلتقي قبل نهاية شهر تموز/يوليو، ونجري الجولة الأولى لتحديد أسس إجراء الحوار بين الطرفين. إلا أنني أؤكد مرة أخرى أن هذا سيتم على مستوى الوزارات والهيئات والإدارات، وبعد ذلك سنتمكن من هيكلة هذه العملية بشكل من الأشكال".

وتابع قائلا: "لدينا اتفاق، تمت صياغته بشكل رسمي في البيان المشترك الصادر عقب لقاء الرئيسين (فلاديمير بوتين وجو بايدن) في جنيف، على أننا سنجري حوارًا نشطًا وهادفًا ومركّزًا ومتكاملا حول هذه القضايا. وبرأينا، من الجانب الروسي، ينبغي للحوار أن يتم على مستويات الوزارات والهيئات والإدارات، وربما يتفق الأميركيون معنا على ذلك، على أن هذا الحوار يجب أن يجري على مستويات مختلفة.

وفقًا لنائب وزير الخارجية الروسي، تعتقد موسكو أنه، بالإضافة إلى الجلسات العامة، يجب على الوفود إنشاء هيئات عمل خبراء تفصل موضوعيا كل ما يعتبره الطرفان أشكال عامة.