بوغدانوف يبحث مع رئيس الوزراء العراقي الأسبق الوضع في العراق

أجرى نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي الأسبق، رئيس الائتلاف البرلماني الوطني إياد علاوي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "وشاطرنا علاوي تقييماته واعتباراته فيما يتعلق بتطور الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في العراق، وفي ضوء الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول /أكتوبر، أعرب عن قلقه من تدهور الأوضاع وتنامي التناقضات في المجتمع العراقي".

كما تطرق الجانبان إلى بعض قضايا الساعة في العلاقات الروسية العراقية، بما في ذلك الحفاظ على حوار نشط بين موسكو والقوى السياسية والعرقية الطائفية العراقية الرائدة من أجل تعزيز وحدة العراق وسلامة أراضيه وسيادته.

وذكر البيان أن الاتصال جرى بمبادرة الجانب العراقي.

ونظم مئات العراقيين احتجاجا في العاصمة بغداد، الجمعة الماضية، على زيادة انقطاع الكهرباء ونقص إمدادات المياه بينما تجاوزت درجات الحرارة الخمسين مئوية في بعض أنحاء البلاد.