روسيا تدعو لاستئناف فوري لمفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني

دعا مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف فوري للمفاوضات حول خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني على خلفية اعتزام إيران إنتاج اليورانيوم المعدني.

فيينا - سبوتنيك. وكتب أوليانوف في تغريدة على "تويتر" : "تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تعمل على إنتاج اليورانيوم المعدني المخصب بنسبة 20 بالمئة. الولايات المتحدة بدورها تتابع سياسة الضغط القصوى التي كان يتبعها دونالد ترامب. السبيل الوحيد للخروج من هذه الحلقة المفرغة هو الاستئناف الفوري لمفاوضات فيينا حول خطة العمل الشاملة".

— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) July 6, 2021

وفي وقت سابق من اليوم، صرحت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "موقف طهران من الاتفاق النووي ورفع الحظر هو من المواقف المبدئية للنظام، وبالتالي فإن هذه المواقف لن تتغير بتغيير الحكومة"، مضيفة أن حكومة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي ستلتزم بالاتفاق فيما إذا تم توقيعه.

ودعا قادة فرنسا وألمانيا والصين جميع الأطراف المشاركة في المحادثات النووية الإيرانية إلى انتهاز فرصة المحادثات في التوصل إلى اتفاق. وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية، أمس الاثنين، إن الدعوة جاءت بعد اتصال بين قادة البلدان الثلاثة عبر تقنية الفيديو.