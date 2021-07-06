روساتوم: منفتحون للحوار مع المستثمرين الأجانب في مشروع محطة الطاقة النووية في البلطيق

قالت شركة "روساتوم" النووية الحكومية الروسية، إنها "منفتحة للحوار مع مستثمرين أجانب محتملين في مشروع محطة الطاقة النووية في البلطيق".

وأكدت الشركة، في بيان، اليوم الثلاثاء، "نحن منفتحون ومستعدون للحوار مع المستثمرين الأجانب المحتملين في مشروع محطة الطاقة النووية في البلطيق".

وتابعت "أن محطة الطاقة النووية في منطقة البلطيق هي مشروع طاقة إقليمي واعد يساهم في تلبية الطلب على مصدر أساسي للكهرباء بدون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".

وأضافت "يشير اهتمام المستثمرين المحتملين بالمشروع إلى احتمالات ارتفاع الطلب الصناعي والسكان على مصدر ثابت للكهرباء بتكلفة يمكن التنبؤ بها لكل كيلووات / ساعة".

وكانت شركة الطاقة البولندية الخاصة ZE PAK أعربت عن اهتمامها بالاستثمار في استكمال بناء محطة الطاقة النووية في منطقة كالينينغراد الروسية.

ومحطة كالينينغراد للطاقة النووية هي محطة طاقة نووية قيد الإنشاء تقع على بعد 13 كيلومترا جنوب شرق نيمان، في كالينينغراد أوبلاست روسيا، وتوقف إنشاؤها في 2013 مؤقتا لإعادة تصميم المشروع.