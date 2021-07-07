روسيا مستعدة لتزويد كوريا الشمالية باللقاحات والمعدات الطبية إذا لزم الأمر

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو مستعدة لتزويد كوريا الشمالية باللقاحات والمعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا، إذا لزم الأمر.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات لافروف خلال مؤتمره الصحفي في لاوس، قال خلاله: "نحن لا نسجل أي حالات من شأنها أن تتحدث عن تفشي عدوى فيروس كورونا داخل كوريا الشمالية".

وأضاف لافروف، قائلا: "تحدثنا أكثر من مرة في اتصالات عبر سفارتنا مع ممثلي قيادة كوريا الديمقراطية عن استعدادنا لتقديم المساعدة، إذا لزم الأمر، بما في ذلك اللقاحات والمعدات الطبية إذا كانت هناك حاجة لها".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت، في وقت سابق، بأنه وفقا لبياناتها، لم يتم حتى الآن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا "كوفيد 19" في كوريا الشمالية.

ووفقا لآخر تحديث حول انتشار عدوى "كوفيد 19"، قدمته الحكومة الكورية الشمالية إلى منظمة الصحة العالمية، في 24 حزيران/ يونيو الجاري، فإنه لم يتم تسجيل إصابة واحدة بالفيروس في هذا البلد، حتى الآن.