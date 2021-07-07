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    كورونا في موسكو، روسيا 15 نوفمبر 2020

    وزارة: لم يتم مناقشة إدخال رمز الاستجابة السريع في متاجر موسكو

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    أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في روسيا عدم مناقشتها إدخال رمز الاستجابة السريع "QR" في متاجر موسكو قياسا مع المطاعم العامة.

    وقال نائب الوزير، فيكتور يفتوخوف، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، اليوم الأربعاء، لم نناقش لإدخال رمز الاستجابة السريع "QR".

    وأضاف: "لدي أمل كبير في أنه مع مراعاة وتيرة التطعيم وتطوير مناعة القطيع، لن يتم اتخاذ مثل هذا القرار".

    ابتداءً من 28 يونيو/حزيران الماضي، منعت سلطات العاصمة الروسية دخول المطاعم والمقاهي في موسكو إلا عن طريق رمز الاستجابة السريعة، الذي يؤكد أن الشخص إما قد أصيب مؤخرًا بفيروس كورونا أو تم تطعيمه أو اجتاز "بي سي آر" وأنه يتمتع بصحة جيدة.

    القهوة
    © CC0 / Pixabay
    طبيبة روسية تسمي منتجات منشطة بديلا عن القهوة
    تدهور الوضع الوبائي مرة أخرى بسبب ظهور السلالة الهندية، وكان للعاصمة النصيب الأكبر من أعداد الإصابات المتزايدة، وحرصت السلطات على حماية الشعب الروسي بفرض التطعيم لبعض الأعمال والمهن والقطاعات.

    وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حذر، في وقت سابق، من أن المخاطر التي يجلبها فيروس كورونا للبشر لم تكتشف بالكامل حتى الآن؛ داعيا المواطنين، مجدداً، إلى التطعيم على أوسع نطاق ممكن ضد العدوى.

    ووقَعت رئيسة هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية، كبيرة أطباء الصحة الروس، آنا بوبوفا، أمس الثلاثاء، قراراً بشأن تغييرات في نظام العزل للوقاية من فيروس كورونا، من بينها أن يقوم المواطنون الروس غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا ولم يسبق لهم أن أصيبوا بالمرض، بإجراء فحص "بي سي آر" خلال 3 أيام من تاريخ وصولهم إلى البلاد.

    وفي وقت سابق، أعلن عمدة العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين،عن بدء إعادة تطعيم سكان موسكو ضد فيروس كورونا بأحد لقاحي "سبوتنيك لايت" و"سبوتنيك V" ابتداءً من الأول من يوليو/تموز.

    وبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في روسيا 5 ملايين 658 ألف 672 إصابة.

    يعتبر لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد كورونا، وأسهم في نزول أعداد الإصابات من قرابة 30 ألفا إلى نحو 7000 مصاب في اليوم، بسبب فعاليته الكبيرة ضد متحور ووهان، والتي بلغت نحو 92%، وبالرغم من أن فعاليته تقل بشكل طفيف ضد متحور "دلتا"، إلا أنه يبقى فعالا بشكل كبير وقادرا على حماية الناس.

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