الطوارئ الروسية: اعتقال محتجز الرهائن داخل مصرف في مدينة تيومين

أعلن متحدث باسم إدارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عن اعتقال محتجز الرهائن في فرع مصرف "سبيربنك" في مدينة تيومين الواقعة في سيبيريا.

وقال متحدث باسم إدارة الطوارئ الروسية في المنطقة إن "السلطات قامت بإخراج نحو 50 شخصا من المبنى السكني حيث يقع المصرف".

Отделение Сбербанка захватил неизвестный в Тюмени. Здание оцеплено.Около 50 человек эвакуировали из жилого дома, на первом этаже которого захвачен офис банка. Захвативший заложников требует выкуп в 15 млн р.



Источник: https://t.co/0IOtcHBzlz#захват #заложники #банк #тюмень pic.twitter.com/RdQiRYtfpE — Октагон.Медиа (@octagon__media) July 7, 2021

وأشار المتحدث إلى أن المجهول كان يحتجز ثلاثة موظفين في البنك كرهائن، لكن السلطات الأمنية نجحت باعتقاله دون وقوع أي إصابات في الأرواح.

بدوره أعلن المحتجز في وقت سابق، أنه يحمل حقيبة تحتوي على "شيء خطير" وطالب بمبلغ من المال لإطلاق سراح كل الرهائن الموجودين في المصرف.