النائب العام الروسي يعلن افتتاح مكتب للنيابة في ستراسبورغ لتمثيل البلاد لدى المحاكم الدولية

أعلن النائب العام الروسي إيغور كراسنوف أن النيابة الروسية سفتتح مكتبا لها في ستراسبورغ لتمثيل روسيا في المحاكم الأوروبية.

وفي حديثه في مؤتمر دولي للمدعين العامين الأوروبيين في سان بطرسبورغ، ذكّر كراسنوف بأن مكتب النائب العام سيمثل روسيا من الآن فصاعدًا في الهيئات الدولية والمحاكم الأجنبية والدولية وعمليات التحكيم، بما في ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال كراسنوف: "من أجل تنفيذ هذه المهمة، نقوم بإنشاء أقسام جديدة، أحدها سيكون في ستراسبورغ، ولا شك أن هذا سيؤمن توثيق الاتصالات مع مجلس أوروبا، ومع مراعاة السلطات الواسعة لمكتب النائب العام الروسي، سيزيد من كفاءة تنفيذ أوامر المحكمة الأوروبية".

وأشار إلى أن القانون الذي تم تبنيه، الأسبوع الماضي، بشأن مكتب المدعي العام لروسيا "مكلف بضمان تمثيل البلاد في الهيئات بين الدول والمحاكم الأجنبية والدولية وعمليات التحكيم، بما في ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

وفي وقت سابق، أفاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن مكتب النائب العام الروسي ينفذ بوضوح المهام الموكلة إليه ويساهم في تطوير روسيا كدولة سيادة القانون حقًا.

ونوه إلى أنه تم أخيرا تعزيز هذه المبادئ وتجسيدها في الدستور المحدث للبلاد وفي التشريعات الروسية بشكل عام.