روسيا تعلن ارتفاع عدد الهجمات الإلكترونية الخطيرة عليها خلال العام الماضي

أعلن أوليغ خراموف، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أن عدد الهجمات الإلكترونية الخطيرة بشكل خاص، بما في ذلك تلك التي استهدفت البنية التحتية الحيوية في روسيا، زاد 3.5 مرة خلال العام الماضي.

وقال خراموف للصحفيين، اليوم الأربعاء، معلقاً على النسخة المحدثة من استراتيجية الأمن القومي الروسية: "هناك زيادة في عدد هجمات الكمبيوتر الخطيرة بشكل خاص، بما في ذلك تلك التي تستهدف البنية التحتية للمعلومات الحيوية في روسيا عام 2020، كان النمو 3.5 أضعاف".

كما أشار إلى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفع العدد الإجمالي لجرائم الكمبيوتر بشكل ملحوظ - من 65 ألفًا إلى 510 آلاف.

وأضاف نائب سكرتير مجلس الأمن: "إن مثل هذه الأعمال الإجرامية تضر بالبنى التجارية والمواطنين على حد سواء. وقد عانى الكثير منا من عدم الراحة وأصبحوا شهودًا عن غير قصد على مكالمات مصرفية احتيالية".