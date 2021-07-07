الأمن الروسي يدمر أربع خلايا إرهابية ويعتقل 15 إسلاميا في عدة مناطق

أفاد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أنه قد تم تدمير أربع خلايا تابعة لمنظمة "حزب التحرير الإسلامي" (الإرهابية المحظورة في روسيا الاتحادية)، وتم اعتقال 15 إسلاميًا، في مدن بينزا وأوفا وتشيليابينسك.

وقال بيان صادر عن مجلس الأمن الفيدرالي: "منذ نهاية يونيو وحتى اليوم، تم تحييد أربع خلايا سرية في مدن بينزا وأوفا وتشيليابينسك، وتم اعتقال 4 قادة و11 مشاركًا نشطًا من بينهم مواطنون ومن جنسيات دول منطقة آسيا الوسطى".

وأضاف البيان: "بتوجيه من مبعوثين أجانب، كان المعتقلون ينشرون أيديولوجية إرهابية في روسيا، وفي إطار اجتماعات تآمرية قاموا بتجنيد مسلمين محليين وعمال مهاجرين".