الكرملين ينفي علمه بالجهة المسؤولة عن الهجمات السيبرانية الأخيرة ضد واشنطن

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين ليس لديه معلومات حول الجهة المسؤولة عن تنفيذ هجمات إلكترونية جديدة ضد الولايات المتحدة، وموسكو لا علاقة لها بهذا الموضوع.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول توافر المعلومات في الكرملين بشأن الهجمات الإلكترونية الجديدة على الولايات المتحدة: "ليس لدينا أي معلومات تفصيلية حول هذا الأمر، مرة أخرى، لا يسعنا إلا أن نكرر ذلك. بالطبع، مهما حصل هناك لا نعرف بالضبط ماذا جرى، وموسكو ليس لها أي علاقة بأية حال".

وزعمت وكالات أمريكية، أمس الثلاثاء، أن "قراصنة روس اخترقوا أنظمة حواسيب تابعة للجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي".

ونفى الحزب الجمهوري الأمريكي، والسفارة الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية، التقارير حول اختراق قراصنة تابعين للحكومة الروسية أنظمة حواسيب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

وفي وقت سابق، وصفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة تقارير اختراق "قراصنة الحكومة الروسية" للجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي بأنها افتراءات.