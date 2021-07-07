موسكو تصف التصريحات البريطانية حول دخول السفن إلى ما تسميه "مياه أوكرانيا" بالمثيرة للقلق

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن تصريحات وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بشأن احتمال دخول جديد لسفن بلاده إلى ما يصفه بـ "مياه أوكرانيا" في البحر الأسود، تثير القلق؛ لافتا إلى أن حرس الحدود سيتخذ الإجراءات الضرورية، حال تم انتهاك حدود روسيا.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال بخصوص وجود اتصالات بين موسكو ولندن بشأن احترام الحدود ومرور السفن: "لا ... لا توجد مشاورات، والآن العلاقات مجمدة، طبعا مثل هذه التصريحات تثير قلقنا".

وأضاف: "في كل مرة تنتهك فيها السفن البريطانية حدود الدولة الروسية، سيتم اتخاذ إجراءات. وستستخدم موسكو جميع الأدوات الدبلوماسية".

وتابع بيسكوف قائلا: "أشار الرئيس الروسي والمستويات الأخرى، مرارًا وتكرارًا، إلى أن الجانب الروسي سيتخذ الإجراءات المناسبة ، في حال انتهاك حدود الدولة البحرية، لذلك، وفي هذه الحالة، كلما يتم انتهاك حدود الدولة الروسية، ستتخذ الإجراءات، التي يجب اتخاذها".

وختم المتحدث الصحفي، مؤكدا، أن حرس الحدود الروس سينفذون الإجراءات المعطاة لهم طبقًا للتعليمات، في حالة انتهاك حدود الدولة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني، في تعليقه على حادث دخول المدمرة "ديفيندر" إلى المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود: "السفن البحرية للبلاد ستواصل دخول المياه الإقليمية الأوكرانية".

يشار إلى أن بريطانيا، ومعها دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لا تعترف بسيادة روسيا على القرم، وكذلك المجالين الجوي والبحري التابعين لشبه الجزيرة.

وفي هذا الخصوص نعيد ونذكر أن القرم عادت للحضن الروسي باستفتاء شعبي، وقال في ذلك الرئيس بوتين إن هذا القرار عادل.