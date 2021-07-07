مسؤول روسي في القرم: لا بد من رد قوي في حال مواصلة بريطانيا استفزازاتها

وعلق يوري غيمبيل، مسؤول المجلس التشريعي المحلي في شبه جزيرة القرم، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، تعقيبا على تصريحات وزير خارجية بريطانيا بشأن مواصلة رحلات السفن الحربية البريطانية عند شواطئ القرم، إن هذا الكلام قاله "مستفز رفيع المستوى، ولكن لا بد من الرد على أي استفزاز".

وقال غيمبيل، وهو رئيس إحدى لجان المجلس التشريعي المحلي الخاص بالقرم، إن "روسيا لا بد وأن ترد ردا قويا على أي استفزاز من هذا القبيل، مؤكدا أن روسيا لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها".

وكان حلف شمال الإطلسي قد استخدم المدمرة البريطانية "ديفيندر" لاستفزاز روسيا من خلال محاولة خرق حرمة الحدود الروسية في البحر الأسود. وزعم وزير خارجية بريطانيا أن المدمرة البريطانية دخلت "المياه الأوكرانية"، وتوعد بأن القطع البحرية البريطانية ستستمر في دخول "المياه الأوكرانية"، كاشفا بذلك أنه يقف ضد عودة القرم إلى أحضان روسيا.

واستعادت القرم وضعها كأحد الأقاليم الروسية بمشيئة سكانها في عام 2014.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في نهاية يونيو/حزيران، أن المدمرة البريطانية "ديفيندر" عبرت الحدود الروسية قرب رأس فيولينت في شبه جزيرة القرم. وتصدى لها أحد زوارق حرس الحدود الروسي بإطلاق طلقات تحذيرية. كما وجهت قاذفة قنابل روسية من طراز "سو-24إم" أيضا تحذيرا بإلقاء القنابل على مكان أمام المدمرة البريطانية، فغيرت الأخيرة اتجاهها، مبتعدة عن المياه الروسية.