ريابكوف يعلق على مزاعم اختراق قراصنة روس حواسيب الحزب الجمهوري الأمريكي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن جهات في الولايات المتحدة تواصل ابتكار خرافات وأساطير عن هجمات قراصنة يُزعم أنها مرتبطة بموسكو، مشيرا إلى أنه من الواضح أن هؤلاء هم أولئك الذين يعتبرون احتمال تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة أمرا غير مرغوب فيه.

موسكو - سبوتنيك. تصريحات ريابكوف، جاءت في معرض تعليقه على تقارير وكالة بلومبرغ حول اختراق قراصنة تابعين للحكومة الروسية أنظمة حواسيب اللجنة الوطنية بالحزب الجمهوري الأمريكي.

وقال ريابكوف: في الولايات المتحدة "هناك عدد غير قليل ممن سئموا من احتمال تحقيق استقرار ولو كان نسبيا على الأقل في العلاقات الروسية الأمريكية، والذين يجدون مثل هذا الاحتمال أمرا غير مرغوب فيه".

وأضاف: "لذلك يتم ابتكار الأساطير بمختلف أنواعها، ويتم سرد قصص مختلفة، ليس لا أي أسا فحسب بل لا يوجد، ببساطة القول، أي سبب أو مناسبة لظهور مثل هذه القصص. ومع ذلك، كل هذا ما زال مستمرا" .

وخلص نائب وزير الخارجية الروسي إلى القول إن السبب في ذلك هو "غياب الخيال" لدى مؤلفي مثل هذه المواد، حيث أنهم يضطرون إلى استخدام "مواد خام ثانوية". وذلك "في شكل هذه الخرافات عن قراصنة روس مجهولين. هكذا فقط".

ونفى الحزب الجمهوري الأمريكي تقارير حول اختراق قراصنة تابعين للحكومة الروسية أنظمة حواسيب اللجنة الوطنية بالحزب الجمهوري.

بدورها وصفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة تلك التقارير بأنها افتراءات.