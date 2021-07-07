عمدة موسكو يفتتح أكبر مراكز التطعيم بالعالم في "لوجنيكي"

افتتح عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأربعاء، أحد أكبر مراكز التطعيم في العالم، في ستاد "لوجنيكي" الرياضي، مشيرًا إلى أنه، خلال يوم أمس الثلاثاء، تم تطعيم 105 آلاف شخص بالمكونين الأول والثاني من اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقال سوبيانين، بهذا الصدد: "المنصة الرياضية الرئيسية في البلاد، ستاد لوجنيكي، دخل أيضا في مكافحة الوباء، في مكافحة كوفيد".

وأضاف: "عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في موسكو يتزايد كل يوم، وعلى مدار اليوم الماضي، تم تطعيم 105 آلاف بالمكونين الأول والثاني، وهذا العدد ضخم... وبالطبع، هذا يتطلب إنشاء قدرات إضافية".

وتابع، قائلا: "مؤخرًا، تم اختبار تطعيم المهاجرين، وافتتحنا نقطتي تطعيم في منطقتي ساخاروفو وسادوفود، بسعة إجمالية تبلغ نحو 4 آلاف شخص يوميًا، واتضح أن هذا ضئيل للغاية، والخدمة مطلوبة بقدرة استيعاب أكبر. لذلك، نفتتح اليوم مركزًا للتطعيم، أعتقد أن هذا هو أحد أكبر المراكز في العالم، حيث تبلغ طاقته الإجمالية نحو 15 ألف شخص يوميًا، وهذا أكثر بمرتين ونصف من المركز الذي فتحناه في غوستينيي دفور".

وتمت الإشارة إلى أنه في الساحة الرياضية الرئيسية في "لوجنيكي"، سيتم تطعيم المهاجرين بشكل أساسي، لكن لن يتم رفض أحد من سكان موسكو أيضا.

وأضاف سوبيانين: "إذا كنا في وقت سابق قد قمنا بتلقيح المهاجرين بطريقة منظمة، فقط من خلال المؤسسات والمنظمات، فإننا اليوم ندعو الجميع إلى هذا المركز الرائع المجهز، مع إمكانية دفع ثمن اللقاح إذا كانوا مهاجرين، بالإضافة إلى الخضوع لفحص أولي من قبل طبيب والحصول على التطعيم. فمرحبا بكم في لوجنيكي".

واعتبارًا من 7 تموز/يوليو 2021، يمكن للمواطنين الأجانب التقدم إلى نقاط التطعيم المفتوحة على أساس الأقسام المدفوعة في 25 عيادة متعددة التخصصات في المدينة. ويبلغ إجمالي إنتاج نقاط التطعيم للمواطنين الأجانب حوالي 20 ألف شخص يوميًا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد حذر في وقت سابق، من أن المخاطر التي يجلبها فيروس كورونا للبشر لم تكتشف بالكامل حتى الآن، داعيا المواطنين مجددا، إلى التطعيم على أوسع نطاق ممكن ضد العدوى.

وعلى خلفية الزيادة الحادة في وتيرة تفشي الوباء في الفترة الأخيرة وخاصة في موسكو، تبنت السلطات إجراءات عاجلة في مسعى للحد من تفشي العدوى، بما في ذلك تشديد القيود القائمة؛ إضافة إلى تخصيص "طاقات هائلة" لتطعيم المواطنين ضد كورونا، بما يشمل فتح مراكز تطعيم في مستشفيات ومراكز تجارية ومتنزهات وغيرها من الأماكن الشعبية.

ووقَعت رئيسة هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية، كبيرة أطباء الصحة الروس، آنا بوبوفا، أمس الثلاثاء، قرارًا بشأن تغييرات في نظام العزل للوقاية من فيروس كورونا، من بينها أن يقوم المواطنون الروس غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا ولم يسبق لهم أن أصيبوا بالمرض، بإجراء فحص "بي سي آر" خلال 3 أيام من تاريخ وصولهم إلى البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن عمدة العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، عن بدء إعادة تطعيم سكان موسكو ضد فيروس كورونا بأحد لقاحي "سبوتنيك لايت" و"سبوتنيك V" ابتداءً من الأول من يوليو/ تموز.

وبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في روسيا 5 ملايين 682 ألف 634 إصابة.