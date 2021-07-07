الطوارئ الروسية: العثور على 19 جثة لركاب طائرة "آن-26" المنكوبة في كامتشاتكا

أعلن المكتب الإعلامي بوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على 19 جثة لركاب طائرة "آن-26" في موقع تحطمها في شبه جزيرة كامتشاتكا.

وقال متحدث باسم المكتب لوكالة "سبوتنيك": "خلال عملية البحث قبالة سواحل كامتشاتكا، تم العثور على 10 جثث أخرى. وبذلك بلغ إجمالي عدد الجثث التي تم العثور عليها 19 جثة"، وحتى الآن تم التعرف على جثة واحدة. وأضاف بأن أعمال البحث في موقع تحطم الطائرة المذكورة ما زالت مستمرة.

يذكر أن الطائرة من طراز "آن-26" كانت قد تحطمت يوم 6 تموز/يوليو، في شبه جزيرة كامتشاتكا، وعلى متنها 28 شخصا لقوا مصرعهم جميعا. وأعلنت سلطات الإقليم الحداد لمدة 3 أيام.

وكانت قد أفادت التقارير، في وقت سابق من اليوم، عن اختفاء طائرة "آن-26" في كامتشاتكا التي كانت تقوم برحلة من مدينة بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي إلى منطقة قرية بالانا.