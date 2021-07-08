المدعي العام الروسي يحدد التهديدات الجديدة لرابطة الدول المستقلة في مجال مكافحة الجريمة

أكد المدعي العام الروسي، إيغور كراسنوف، اليوم الخميس، أن استخدام الذكاء الاصطناعي والتسويات في العملات المشفرة لأغراض إجرامية يمثلان تهديدات جديدة تواجه بلدان رابطة الدول المستقلة.

وقال كراسنوف لوكالة "سبوتنيك": "نظرا للتطور السريع لتكنولوجيا المعلومات، تواجه بلداننا تهديدات جديدة. أصبحت مدفوعات العملة المشفرة، واستخدام الأصول الرقمية، والذكاء الاصطناعي للأغراض الإجرامية أمرا شائعا؛ بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المظاهر الإجرامية ذات الطبيعة الإرهابية والمتطرفة تشكل خطرا كبيرا؛ التوتر في مجال العلاقات التي ينظمها تشريع الهجرة لا يتضاءل، وتظل قضايا مكافحة الاتجار بالبشر محل اهتمام".

والتقى كراسنوف، اليوم الخميس، في سان بطرسبورغ، بالمدعين العامين لبلدان رابطة الدول المستقلة حيث يعقد مؤتمر لرؤساء مكاتب النيابة العامة للدول الأوروبية.

ووقع رؤساء وزراء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة في إطار الرابطة، وذلك في اجتماع لهم عقد في بطرسبورغ، في 18 أكتوبر/تشرين الأول، وينص الاتفاق على إنشاء إطار تعاقدي مشترك لتحرير التجارة في رابطة الدول المستقلة، وتحديد التدابير المناسبة في مجال الرسوم والضرائب.