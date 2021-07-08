بروفيسور روسي: الموجة الثالثة من كورونا تغلبت على الإجراءات الاحترازية

قال البروفيسور سيرغي نيتيسوف، رئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية والبيولوجيا الدقيقة وعلم الفيروسات في جامعة نوفوسيبيرسك الروسية، إن الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد تغلبت على الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي للجائحة.

وأضاف نيتيسوف لوكالة "سبوتنيك": "نحاول قدر المستطاع إيقاف نشاط العدوى، لكن الموجة الثالثة هي علامة واضحة على أن الفيروس متفوق علينا ويطور خيارات جديدة".

وتابع نيتيسوف: "نحتاج إلى زيادة إنتاج اللقاحات، في المقام الأول "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت"، كذلك يجب تغيير الحملة الدعائية للتطعيم بشكل جذري. يجب ألا نكذب بشأن اللقاحات الأجنبية، فشعوبنا ليست حمقى، الكل اليوم يتابع الإنترنت، ولاحظ أن هناك دولا تم تطعيم 70% من سكانها وبالفعل انخفض معدل الإصابات لديهم بشكل كبير".

وأشار البروفيسور الروسي إلى استخدام 3.3 مليار جرعة من اللقاحات في العالم، بينما في روسيا - 35 مليون فقط - نحو 1% من الرقم العالمي.

وأضاف نيتيسوف: "عندما يكتبون في بلدنا أن لقاحاتهم سيئة (الأجنبية)، بينما لقاحاتنا جيدة، وفي نفس الوقت الوضع الوبائي لدينا محزن، فإن الناس ببساطة لا يؤمنون بكل ما يكتبه إعلامنا الداخلي، يجب مراعاة الموضوعية في نقل المعلومة".

ويعتقد نيتيسوف أن نشر الوعي بين الناس، وزيادة معدل التطعيم، وزيادة إنتاج اللقاحات، وتغيير الحملة الدعائية يمكن أن يغير الوضع الراهن.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 24818 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 5707452 إصابة.