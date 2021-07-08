عمدة موسكو: استقرار تدريجي في انتشار فيروس كورونا بالعاصمة

أعلن عمدة العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، اليوم الخميس، أن انتشار عدوى فيروس "كورونا" في موسكو استقر بشكل تدريجي، في الأيام الأخيرة.

وكتب سوبيانين، على مدونته الخاصة: "في الأيام الأخيرة استقر انتشار عدوى الفيروس بشكل تدريجي، ولا يزال عدد الحالات المكتشفة والاستشفاء مرتفعًا للغاية، لكنه على الأقل انخفض بشكل طفيف مقارنة بقمة الذروة قبل أسبوع".

وتابع: "بالطبع، من المهم جداً أن يصبح سكان موسكو أكثر مسؤولية عن المتطلبات الصحية والتطعيمات، كل يوم نقوم بتلقيح حوالي 100 ألف شخص".

واختتم عمدة العاصمة الروسية قائلا: "استقرار الوضع فيما يتعلق بانتشار العدوى يبعث على التفاؤل الحذر، ومع ذلك، فإن الخطر لم يختف، ومخاطر الإصابة بالعدوى والإصابة بحالة مرض خطيرة تعتبر عالية جداً، الطريقة الوحيدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد هي التطعيم الشامل".

وعلى خلفية الزيادة الحادة في وتيرة تفشي الوباء في الفترة الأخيرة وخاصة في موسكو، تبنت السلطات إجراءات عاجلة في مسعى للحد من تفشي العدوى، بما في ذلك تشديد القيود القائمة، إضافة إلى تخصيص "طاقات هائلة" لتطعيم المواطنين ضد كورونا، بما يشمل فتح مراكز تطعيم في مستشفيات ومراكز تجارية ومتنزهات وغيرها من الأماكن الشعبية.

وأوعز رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أمس الأربعاء، بتحديث نموذج تطعيم السكان، من أجل تحقيق ما لا يقل عن 80-90% من المناعة الجماعية، إضافة إلى تطعيم المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في أراضي روسيا وإعادة تطعيم السكان، والأخذ في الاعتبار مخاطر الطفرات الفيروسية وكافة العوامل الأخرى ذات الصلة.

وسجلت موسكو، اليوم الخميس، 6040 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و109 حالة وفاة، من أصل 24818 حالة إصابة و734 حالة وفاة من إجمالي روسيا في الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 5.707.452 إصابة.

بالمقابل، غادر 21336 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 5.143.255 شخصا.