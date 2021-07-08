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    المتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 15 أبريل 2021

    زاخاروفا: الدعوة لعدم الاعتراف باللقاحات الروسية والصينية هي مزيج من العنصرية والإمبريالية

    © Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
    روسيا
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    وصفت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، دعوة فرنسا الاتحاد الأوروبي لعدم الاعتراف باللقاحات الروسية والصينية ضد عدوى "كوفيد 19" بأنها مزيج من "العنصرية والهيمنة الإمبريالية والنازية الجديدة".

    موسكو - سبوتنيك. وكان سكرتير الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الفرنسية، كليمان بون، قد دعا في وقت سابق الشركاء في أوروبا إلى عدم الاعتراف باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" المصنوعة في روسيا والصين.

    وعلقت زاخاروفا على قناتها في "تليغرام" على هذه الدعوات واصفة هذه التصريحات بـ"غير مقبولة!".

    لقاح سبوتنيك V روسيا
    © Sputnik . Vitaliy Belousov
    الكرملين: العمل على الاعتراف باللقاحات الروسية في الاتحاد الأوروبي مستمر
    واعتبرت زاخاروفا أن هذه التصريحات هي بمثابة "مزيج من العنصرية والهيمنة الإمبريالية والنازية الجديدة: شعوب بأكملها محرومة من الحقوق والفرص المتساوية، ويفعلون ذلك بالمخالفة للقوانين ومبادئ الأخلاق، مما يدفع العالم إلى المواجهة في وقت يمر فيه بأقسى اختبارات الجائحة".

    ووفقا لزاخاروفا، فإن ما يدعو للعجب، هو "السخرية والقسوة التي تمحو بها الدول الغربية مبادئها الإنسانية، وتحارب من أجل الربح، دون التفكير في مصير الملايين على هذا الكوكب".

    سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا: الاعتراف باللقاحات من قبل الاتحاد غير مسيسة

    وبدوره، رفض سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إديرير، اليوم الخميس، الادعاءات بأن الاعتراف باللقاحات من قبل الاتحاد بما في ذلك "سبوتنيك V" مسيسة، مؤكدا أنه عمل تقني.

    وقال السفير الأوروبي خلال مؤتمره صحفي: "أنا أعارض بشكل قاطع فكرة أن عملية ترخيص لقاح محتمل لدخول سوق الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون مسيسة بشكل عام. أنا ضدها تمامًا".

    ووفقا للسفير، فقد التقى بمفتشي وكالة الأدوية الأوروبية، وهم تقنيون ويقومون بأعمال فنية. "لقد تم استقبالهم بشكل جيد في روسيا، وقاموا بعملهم. قاموا بإعداد التقارير وتقديمها إلى السلطات الروسية. العملية سرية، لذلك لن تسمع سوى القليل عن العملية نفسها، حتى من السلطات الروسية. لذلك لا يمكنني التعليق أيضًا. العملية جارية، ويخضع اللقاح الروسي الآن لها أنا متأكد من أنها ستنتهي بطريقة عقلانية وغير منحازة".

    الكرملين: العمل على الاعتراف باللقاحات الروسية في الاتحاد الأوروبي مستمر

    وكان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، قد أعلن اليوم أن العمل على الاعتراف باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي مستمر، لكنه صعب ومضن.

    وقال بيسكوف: "في الواقع هناك مواقف مختلفة، فمن الواضح أن الوكالة الأوروبية (للأدوية) لم تعترف حتى الآن بـ"سبوتنيك V" والعمل مستمر في هذا الاتجاه، نعم إنه عمل شاق وصعب"، معتبرا أن رغبة الاتحاد الأوروبي بمناقشة مسألة الاعتراف خطوة إيجابية وموسكو تقيّم نية الحوار.

    وتابع: "نحن مقتنعون أنه إذا أبعدنا أي تحيزات، سواء كانت سياسية أو ضغوطا، فسوف ينتهي عملنا هذا بطريقة أو بأخرى، وسيتم الاعتراف باللقاح الروسي".

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