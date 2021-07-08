دبلوماسي مصري: الروس المطعمون بلقاح "سبوتنيك V" لا يحتاجون فحص "بي سي آر" لدخول مصر

أعلن المستشار الإعلامي للسفارة المصرية في موسكو، أحمد عبد المعز، أن المواطنين الروس الذين تلقوا جرعتي لقاح "سبوتنيك V" لا يحتاجون إلى فحص "بي سي آر" للسفر إلى مصر.

موسكو - سبوتنيك. وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" حول الشروط المطلوبة من السياح الروس، عقب استئناف رحلات الطيران العارض (شارتر) من روسيا إلى المنتجعات المصرية، قال عبد المعز: "بالنسبة للمواطنين الروس المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" غير مطلوب منهم شهادة فحص "بي سي آر"، المطلوب فقط شهادة أنهم تلقوا جرعتي اللقاح، المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح مطلوب منهم شيء من اثنين، إما "بي سي آر" قبل 72 ساعة، أو فحص "بي سي آر" في المطارات المصرية، الحجر فقط ساعات لحين صدور نتيجة التحليل، وإن كان سلبيا فلا مشكلة".

وبخصوص الحصول على التأشيرة "الفيزا" المصرية، أوضح المستشار أنه " كما المعتاد السفارة المصرية والقنصلية موجودان يوميا وبخدمة المواطنين الروس، ولكن بسبب ظروف كورونا يطلب موعد مسبق عن طريق الموقع الإلكتروني للسفارة، والعمل منتظم ومستعدين لتلبية أي عدد من التأشيرات".

وأشار إلى أنه يمكن الحصول على "الفيزا" إلى المنتجعات المصرية في المطار، قائلا: "بالنسبة للمنتجعات ممكن الحصول على "الفيزا" في المطار".

أو "ممكن الحصول على التأشيرة الإلكترونية".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد ألغى، اليوم، مرسوما يحظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية، ما يفتح المجال أمام الشركات السياحية لتسيير رحلات طيران عارض "شارتر" إلى المنتجعات في مصر.