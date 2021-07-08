الصحة الروسية تبدي استعدادها لمناقشة الاعتراف المتبادل بـ"جوازات كوفيد" مع الاتحاد الأوروبي

أعلن مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنيتسوف، اليوم الخميس، أن وزارة الصحة الروسية مستعدة للتباحث مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاعتراف المتبادل بـ"جوازات كوفيد".

موسكو - سبوتنيك. وقال كوزنيتسوف، للصحفيين، معلقًا على اقتراح الاتحاد الأوروبي للاعتراف المتبادل بـ"جوازات كوفيد" الإلكترونية: "لقد تلقينا رسالة. جاهزون للقاء والمناقشة".

هذا وأعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إديرير، في وقت سابق، أن بروكسل اقترحت على وزارة الصحة الروسية مناقشة إمكانية إدراج روسيا في نظام شهادات "كوفيد" الخاص بها، الأمر الذي من شأنه توسيع إمكانيات تسهيل سفر المواطنين بين روسيا وبلدان الاتحاد.

وكان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، قد أعلن اليوم أن العمل على الاعتراف باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي مستمر، لكنه صعب ومضن.

وقال بيسكوف: "في الواقع هناك مواقف مختلفة، فمن الواضح أن الوكالة الأوروبية (للأدوية) لم تعترف حتى الآن بـ"سبوتنيك V" والعمل مستمر في هذا الاتجاه، نعم إنه عمل شاق وصعب"، معتبرا أن رغبة الاتحاد الأوروبي بمناقشة مسألة الاعتراف خطوة إيجابية وموسكو تقيّم نية الحوار.

وتابع: "نحن مقتنعون أنه إذا أبعدنا أي تحيزات، سواء كانت سياسية أو ضغوطا، فسوف ينتهي عملنا هذا بطريقة أو بأخرى، وسيتم الاعتراف باللقاح الروسي".