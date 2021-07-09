"طالبان" لـ"سبوتنيك": جئنا لطمئنة الدول المجاورة ولا نوايا للحرب والهجمات العسكرية

أكد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" الأفغانية، محمد نعيم، لوكالة "سبوتنيك"، عدم وجود أي مشاكل مع الدول الأخرى، خاصة دول الجوار والمنطقة، مشيرا إلى استعداد الحركة للحوار ومناقشة مخاوف الدول.

وقال نعيم: "عندما ترون تصريحاتنا وبياناتنا تشاهدون أنه ليس لدينا أي مشكلة مع الدول الأخرى، خاصة دول الجوار والمنطقة والعالم"، مضيفا أنه "إذا كان لا يزال هناك مخاوف لدى أي شخص، فنحن مستعدون للتحدث معه حول ماهية المخاوف وكيف خلقت".

وتابع: "ليس لدينا أي مشكلة مع أي شخص، وإذا شعر أحد بأي مشكلة، فنحن على استعداد للتوصل إلى تفاهم والجلوس معهم ومناقشة المشكلة. ليس لدينا مشكلة في الجلوس والنقاش بهذا الصدد أبدا".

وبشأن السيطرة على أفغانستان، أكد نعيم على عدم نية الحركة السيطرة على كل أفغانستان، موضحا أنه لو كان الأمر كذلك لسيطرت على البلاد عام 2001.

وقال نعيم: "في الواقع، نضالنا وجهادنا المستمر منذ عشرين عامًا، كان ولايزال من أجل حرية واستقلال وهوية بلدنا، وكذلك من أجل مصير شعبنا. نحن ممثلون عن هذا الشعب وهذا البلد. لا يمكن أن يكون هذا البلد بدون مصير ووصي".

وأضاف قائلا: "كل ما نقوم به في هذا الصدد يقوم على معتقد أن هذه هي أرضنا وشعبنا وبلدنا. نريد أن يختار وطننا مصيره وألا يتدخل الآخرون فيه، خاصة ان لايكون هناك أي دولة وأي محتل".

وشدد نعيم قائلا: " لا بد أن أذكر أن هذه أرضنا وبلدنا وشعبنا، ونحن مسؤولون عن مصير وطننا وأرضنا، وفي هذا الصدد نحاول حل المشاكل من خلال الحوار".

ووصل، يوم أمس الخميس، وفد من حركة "طالبان" إلى موسكو لإجراء مباحثات في زيارة تستغرق يومين.