موسكو تدين اغتيال رئيس هايتي وتحذر من استغلال الصراع الداخلي لأغراض جيوسياسية

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا ، مقتل رئيس هايتي عملا صارخا واستعراضيا، معربة عن قلق موسكو حيال التقارير التي تفيد بأن الأشخاص المحتجزين للاشتباه في اغتيال رئيس هايتي يحملون الجنسية الأمريكية.

وقالت زاخاروفا: "نواصل متابعة سير التحقيق في جريمة القتل الوقحة التي تعرض لها رئيس هايتي"، مشيرة إلى أن "اثنين على الأقل من المهاجمين يحملان الجنسية الأمريكية، هذه المعلومات تثير قلقنا الشديد، فهي تشير إلى أن الصراع الداخلي يحاول استغلاله قوى خارجية لمصلحتهم".

وأعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء في هايتي، كلود جوزيف، اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس في مقر إقامته الخاص.

وقال جوزيف، في بيان، إن "مجهولين هاجموا سكن رئيس البلاد، جوفينيل مويس، خلال الليل وقتلوه بالرصاص، كما أصيبت السيدة الأولى خلال الهجوم".

يذكر أن مويس (53 عاما)، تولى رئاسة هايتي في 2017، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، التي جرت عام 2015، وتم إعادتها عام 2016، على خلفية عدم اعتراف المنافس بنتائج التصويت.