"طالبان": نشدد على وجوب رفع كل العقوبات المفروضة على الحركة

شدد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان"، محمد نعيم، على وجوب رفع كل العقوبات المفروضة على الحركة في المستقبل القريب.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" خلال مؤتمره الصحفي في العاصمة موسكو حيث اعتبر أن الحركة تعتمد سياسة المفاوضات في حل الأمور الخلافية مع الجميع وبالتالي على الآخرين تقديم التنازلات وذلك يتجلى من خلال رفع العقوبات المفروضة على الحركة.

ووصل، يوم أمس الخميس، وفد من حركة "طالبان" إلى موسكو لإجراء مباحثات في زيارة تستغرق يومين.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت قبل ذلك، بدء سحب قواتها من أفغانستان في الأول من مايو/ أيار الماضي، وأنها بحلول 11 سبتمبر/ أيلول ستكمل الانسحاب بالتنسيق مع الحلفاء.