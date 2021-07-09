الكرملين: بوتين على علم بوجود "طالبان" في موسكو والاتصالات ضرورية بعد التوتر في أفغانستان

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس بوتين على علم بوصول وفد من حركة "طالبان" إلى موسكو، مؤكدا على أهمية الاتصالات لضرورة خفض التوتر في أفغانستان.

وقال بيسكوف: "بوتين على علم بالمحادثات، الاتصالات ضرورية على خلفية تطور الوضع ومدى توتر الوضع في أفغانستان وكيف سيتطور الوضع على الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان".

وأضاف بيسكوف قائلا: "هذه المفاوضات ضرورية ومهمة بالنسبة للجميع".

ووصل، يوم أمس الخميس، وفد من حركة "طالبان" إلى موسكو لإجراء مباحثات في زيارة تستغرق يومين.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت قبل ذلك، بدء سحب قواتها من أفغانستان في الأول من مايو/ أيار الماضي، وأنها بحلول 11 سبتمبر/ أيلول ستكمل الانسحاب بالتنسيق مع الحلفاء.