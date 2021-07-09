روساتوم: معلومات خطط "داعش" للوصول إلى المصادر المشعة في روسيا تأتي من السفارة الأمريكية

وجاء في تقرير "روساتوم" السنوي عن العام الماضي أن مسلحي "الدولة الإسلامية" (منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا) قد خططوا للوصول إلى مصادر مشعة في روسيا عام 2020، مشيرا إلى أن معلومات ذلك جاءت من السفارة الأمريكية.