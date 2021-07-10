المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل: لم يبق في سجون دمشق أي طفل روسي

أعلنت المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، آنا كوزنتسوفا، أن جميع الأطفال الروس الذين كانوا في سجون دمشق عادوا إلى روسيا.

وقالت كوزنتسوفا للصحفيين، اليوم السبت: "بقي أحد الأطفال معنا في ملجأ دمشق. لم يبق في سجون دمشق أطفال إطلاقاً، وقد تم إخراجهم جميعاً من السجون".

وبحسب كوزنتسوفا ، فإن أصعب شي في عودة الأطفال الروس هو عودتهم من مخيم الهول للاجئين. وأضافت "سنبذل قصارى جهدنا لإخراج الأطفال من هناك. وقد تم بالفعل إرسال وثائق لإخراج الأطفال".

وقالت إنه من المتوقع الحصول على معلومات من الجانب الكردي حول عدد الأطفال الروس الذين يمكن إعادتهم من مخيم الهول في الرحلة القادمة. "كان بإمكاننا أخذ الجميع في وقت واحد - مجلس وزارة الدفاع، والموارد تسمح بذلك. ولكن، للأسف، لم يتم تسليمنا [الكل مرة واحدة]، ولكن يتم تسليمنا مجموعات صغيرة. وهذا العمل يمكن أن يكتمل في غضون أسبوع...".

وبدأ العمل في تحديد مكان وعودة الأطفال الروس الموجودين في العراق وسوريا إلى روسيا في صيف عام 2017. تم تنظيمه وتنفيذه بإيعاز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد تم إنشاء لجنة خاصة مشتركة بين الوزارات لدى مفوضية حقوق الأطفال لتسهيل عملية عودة الأطفال إلى وطنهم.