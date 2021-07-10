موسكو توفر لقاح "كوفيفاك" المضاد لكورونا في 14 مركزا للتطعيم

أفاد الموقع الرسمي لعمدة موسكو، اليوم السبت، أنه أصبح بإمكان السكان وضيوف العاصمة أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد بلقاح "كوفيفاك" على مستوى 14 مركزا في المدينة.

وجاء في البيان أنه "في 10 تموز/ يوليو الجاري، تلقت أجنحة موسكو الصحية الـ 14 لقاح "كوفيفاك" وأن كمية اللقاح في كل نقطة محدودة ولا تزيد عن 850 جرعة في كل مركز. و يمكن الحصول على التطعيم مجانًا ودون موعد".

وبين موقع عمدة موسكو الأماكن التي سيتوفر فيها اللقاح، وهي كالآتي:

فيستيفال بارك، غوركي بارك، حديقة بالقرب من محافظة المنطقة الإدارية الشمالية، محمية متحف تساريتسينو، حديقة القرية الأولمبية، حديقة في شارع دروزبا (بالقرب من سفارة جمهورية الصين الشعبية)، حديقة بيروفسكي، محمية تيوبلي ستان للمناظر الطبيعية، حديقة بالقرب من المركز الثقافي "إلهام"، حديقة الذكرى الخمسين لشهر أكتوبر، الحديقة التي سميت على اسم الذكرى 850 لموسكو، حديقة دوسلدورف، الحديقة "نورثرن توشينو"، حديقة غونشاروفسكي".

ويتم التطعيم في 119 مركزا للتلقيح على أساس العيادات الشاملة في المدينة عن طريق تعيين موعد مسبقا، بمعدل سبعة أيام في الأسبوع من الساعة 8:00 بتوقيت موسكو إلى الساعة 22:00 بتوقيت موسكو. يمكنك الحصول على التطعيم دون موعد في أجنحة موسكو الصحية وفي مراكز التسوق والمواقع الحضرية الشهيرة الأخرى، وهي مفتوحة الآن فقط للتطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وتعد روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا في 11 أغسطس/ آب 2020، وهو لقاح "سبوتنيك V"، الذي بلغت نسبة فاعليته 97.6%. وتم تطوير لقاح "كوفيفاك" المضاد لفيروس كورونا في "مركز تشوماكوف" الروسي.