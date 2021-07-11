عمدة موسكو يكشف عن سعر التطعيم بلقاح كورونا للأجانب

صرّح عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، بأن العاصمة تجاوزت ذروة الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، وأن الوضع بدأ يستقر.

وقال سوبيانين في حديثه لقناة "روسيا الأولى": "إن موسكو بالطبع، تمر بأوقات صعبة للغاية، لكننا الحمد لله... تجاوزنا معدل الذروة والآن هناك بعض الاستقرار في عدد الإصابات، وحتى يمكن القول إنه هناك انخفاض طفيف في معدل الإصابات، كما أنه يتم تسجيل دخول ألف و700 شخص يوميا للمستشفيات".

وتحدّث سوبيانين عن وضع الأجانب في موسكو، من الذين يرغبون بتلقي التطعيم وفي أنهم يبدون اهتماما كبيرا بالتطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح عمدة موسكو أنه في البداية تم إجراء التطعيم في مجموعة واحدة من المهاجرين، لكننا الآن، قمنا بافتتاح مجموعة من مراكز التطعيم الجديدة لهم، كما توجد 25 نقطة للتطعيم المدفوع الثمن في المستشفيات، ونرى اهتماما كبيرا بالتطعيم من جانب المؤسسات التي يعمل فيها عدد كبير من الأجانب المنفصلين على حد سواء".

وأضاف: "يمكن للمهاجرين تلقي لقاح "سبوتنيك لايت"، وتبلغ تكلفة خدمات التطعيم للأجانب في موسكو 1300 روبل (ما يعادل 18 دولارا).

يذكر أن روسيا حطمت، يوم أمس السبت، الرقم القياسي لعدد الوفيات اليومية بسبب مرض "كوفيد-19"، حيث توفي 752 شخصًا في البلاد. وبحسب المقر التشغيلي لمكافحة عدوى فيروس كورونا، أصيب خلال فترة الوباء بأكملها في روسيا أكثر من 5.7 مليون شخص، توفي منهم 142253.

و تحتل موسكو المرتبة الأولى بين المناطق الروسية من حيث معدل الإصابة والوفيات، وسجلت المدينة 23.538 حالة وفاة و 1.4 مليون إصابة.