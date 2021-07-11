تضاعف مساحة الحرائق في منطقة روسية 3 أضعاف بين ليلة وضحاها...فيديو

تضاعفت مساحة الحرائق الطبيعية في منطقة توغلياتي التابعة لمنطقة سمارا الروسية، ثلاث مرات بين عشية وضحاها.

وقال رئيس بلدية المدينة نيكولاي رينز، إن منطقة الحريق الطبيعي في توغلياتي خلال الليلة الماضية اتسعت إلى 100 هكتار، وهناك احتمال لانتشار أكبر للحريق.

وكان حريق كبير في المدينة الواقعة بين المنطقة المركزية وقرية بورتوفي، قد اندلع على مساحة 30 هكتارا. وأعلنت السلطات نظام الطوارئ.

وكتب رينز على إنستغرام: "في هذه الدقائق، تستمر المعركة ضد حريق غابات كبير في توغلياتي. تبلغ مساحة الحريق 100 هكتار لكن هناك احتمال أن يرتفع هذا الرقم إلى 130-150 هكتارا".

يعمل في الموقع نحو 310 موظفين في وزارة الطوارئ الروسية وإدارة الإطفاء، بالإضافة لاستخدام معدات ثقيلة، كم وتم الاستعانة بمروحية للإطفاء.