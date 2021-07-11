خبير يحذر من ارتفاع درجات الحرارة في موسكو

حذّر الخبير الروسي في "مركز فوبوس للطقس" يفغيني تيشكوفيتس، من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأحد، والتي قد تتجاوز 33 درجة مئوية، لافتا إلى اقتراب مؤشر الأشعة فوق البنفسجية إلى مستوى 6 وحدات.

وقال تيشكوفيتس لوكالة "سبوتنيك": "سترتفع درجة حرارة الهواء إلى 31-33 في موسكو، بالإضافة إلى 29-34 في ضواحي موسكو. هذا ارتفاع قياسي، 9 - 10 درجات فوق المعدل المطلوب".

وأضاف بقوله: "مؤشر الأشعة فوق البنفسجية مرتفع للغاية، ويظل عند مستوى ست وحدات... لا بد من استخدام واقيات الشمس، من الأفضل تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال فترة من الساعة 10 وحتى الساعة 17 مساء".

واختتم قائلا: "بالنسبة لروسيا، المؤشر العادي هو 2 ، 3 وحدات كحد أقصى، أما 6 وحدات فهو المؤشر الطبيعي عند المنطقة الاستوائية مثل ناميبيا، زامبيا، سنغافورة".

وتم تصنيف مؤشر الإشعاع إلى خمس فئات من المخاطر من قبل منظمة الصحة العالمية، إذ يرتبط هذا المؤشر بكثافة الأشعة فوق البنفسجية المسببة لحروق الشمس في نقطة ما من سطح الأرض.

ويشير المستوى ما بين 6-7 وحدات إلى اللون البرتقالي، وهو يعني بأن خطر التعرض للأشعة فوق البنفسجية عاليا.