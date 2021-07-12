عالم: معظم الخبراء يعتبرون كوفيد-19 طبيعي المنشأ

أعلن الدكتور في العلوم البيولوجية، مدير مخبر النانوتكنولوجي الحيوي وعلم الأحياء الدقيقة والفيروسات في جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية، سيرغي نيتيسوف، أن معظم الخبراء والعلماء يعتبرون كوفيد 19، نشأ طبيعيا ولكن لا يوجد إثباتات دقيقة حتى الآن.

موسكو - سبوتنيك. وقال العالم لوكالة سبوتنيك، "حتى الآن، هناك فرضيتان رئيسيتان – أن كورونا هو سلالة أو تسرب من مختبر لسلالة من بعض الحيوانات. ولكن لا يزال معظم العلماء والخبراء، يعتقدون أن كوفيد 19 طبيعي المنشأ، وبحث الخيارات الأولية مستمر".

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، اخترع منظرو المؤامرة بالفعل العديد من الاحتمالات المختلفة، لكن من الضروري تحليل مسار الوباء نفسه والجينوم الفيروسي.

وأضاف نيتيسوف، "الحقيقة هي أنه من الضروري تحليل الوباء نفسه بعناية. كيف بدأ. هذا أولا. ثانيا، يتم تحليل الجينوم الفيروسي لآلاف السلالات الطبيعية من الحيوانات والسلالات الآتية من البشر. حتى الآن لا يوجد إثبات واضح سواء كان ذلك مصطنعا أو طبيعيا".

هذا وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في وقت سابق، أنه بسبب الجائحة لقي أكثر من أربعة ملايين شخص حتفهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد تنفذ اللقاحات مع ظهور أنواع جديدة من الفيروس.

ويذكر أنه في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان، في الجزء الأوسط من البلاد (مقاطعة هوبي). فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا جائحة في الـ11 من مارس/آذار 2020.